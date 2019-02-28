Şanlıurfa'da Kaçak Yapılarla Mücadele

Şanlıurfa'da hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen inşaat halindeki 10 ev, belediye ekiplerince yıkıldı.

Şanlıurfa'da hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen inşaat halindeki 10 ev, belediye ekiplerince yıkıldı.



Eyyübiye Belediyesince, Yenice Mahallesi'nde hazine arazisine kaçak inşa edilmeye çalışılan evler için yıkım kararı alındı. Bu kapsamda kararı önceden ilgililere bildiren ekipler, zabıta ve polis eşliğinde inşaatların bulunduğu bölgeye gitti.



Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlayan belediye ekipleri ile inşaat sahipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kaçak yapılan 10 yapı ise iş makineleriyle yıkıldı.





Yıkımın ardından, bölgede bekleyen bazı kişilerin uygulamaya tepki gösterdiği görüldü.

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