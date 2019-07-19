Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçak yapılaşmayla mücadele
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Şanlıurfa'da kaçak yapılaşmayla mücadele

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıldığı belirlenen 4 yapıyı yıktı.

Şanlıurfa'da kaçak yapılaşmayla mücadele, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıldığı belirlenen 4 yapıyı yıktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Kale Eteği'nde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız kaçak yapıları da takibe aldı.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesindeki Büyükhancağız Mahallesi'nde, belediyeye ait kentsel dönüşüm alanında bazı kaçak yapıların yapıldığını belirlendi.
Ekipler 4 kaçak yapıyı iş makineleriyle yıktı.
Yıkım esnasında gerginliğin yaşanmaması için zabıta ve polis ekipleri önlem aldı.
Şanlıurfa, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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