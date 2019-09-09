Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli buldukları 2 araçta arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla araçlarda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.