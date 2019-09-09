Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

2 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli buldukları 2 araçta arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla araçlarda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:42:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]