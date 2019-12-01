Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı - Son Dakika
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı
6 saat önce
Şanlıurfa'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son iki haftada 24 operasyon düzenledi.
Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Kars'ta otellere fuhuş baskını! 3 ay süren takip sonunda çete çökertildi Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı