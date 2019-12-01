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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son iki haftada 24 operasyon düzenledi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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