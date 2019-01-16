Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1700 şişe kaçak içki, 1275 paket pipo tütünü, 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
ve Viranşehir
ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1700 şişe kaçak içki, 1275 paket pipo tütünü, 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretimi yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1700 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda da 1275 paket pipo tütünü ile 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İki operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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