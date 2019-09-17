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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde 3 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 105 litre kaçak alkollü içki, bin 785 adet cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Eyyübiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
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