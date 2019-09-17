Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde düzenlenen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 3 iş yerinde çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ile Haliliye ilçelerinde 3 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 105 litre kaçak alkollü içki, bin 785 adet cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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