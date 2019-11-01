Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda iki farklı adreslere yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Adreslere yapılan operasyonda, 3 AK47 Marka Kaleşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.


Zanlılar, Adli kontrol işlemleri sonrasında tutuklanarak ceza evine götürüldü. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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