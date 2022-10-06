İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Viranşehir ve Siverek ilçelerinde uygulama yapıldı. Ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Kontrollerde eğitimli köpek kullanan ekipler, Irak 'tan kaçak yollarla TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 74 cep telefonu ile 900 paket sigara ve bir miktar esrar ele geçirildi. Malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika

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