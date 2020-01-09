Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramada bin 400 kilogram tütün, 272 bin 100 makaron, 63 bin sigara kağıdı, 1 milyon 200 bin sigara filtresi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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