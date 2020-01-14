Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama

7 saat önce

ŞANLIURFA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı, 9 şarjör, 416 fişek, 3 hücum yeleği, 5 tabanca şarjörü, 153 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 13 kilo esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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