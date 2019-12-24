Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, 1100 uyuşturucu hap, 35 şişe viski, 128 paket sigara ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Viranşehir, Jandarma, Suruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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