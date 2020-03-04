Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda Evren Sanayi Sitesi'nde gümrük kaçağı akaryakıt satıldığını belirledi.Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ve 8 plastik tank ele geçirdi.İş yeri hakkında işlem başlatıldı.