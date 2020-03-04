Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda Evren Sanayi Sitesi'nde gümrük kaçağı akaryakıt satıldığını belirledi.Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ve 8 plastik tank ele geçirdi.İş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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