Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa 2 Saatlik Kovalamacanın Ardından Yakalandı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı.

SOKAKTA KISTIRIP BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE VURULDU

Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

İşte o anlar;