Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa 2 Saatlik Kovalamacanın Ardından Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa 2 Saatlik Kovalamacanın Ardından Yakalandı

28.06.2023 12:41

Şanlıurfa'da bir kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçarak 2 saatlik bir kovalamacanın ardından sakinleştirici iğne atılarak yakalandı. Boğa, çevredekilerin uğraşlarına rağmen yakalanamamış, ancak belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı.

SOKAKTA KISTIRIP BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE VURULDU

Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

İşte o anlar;

Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaçan kurbanlık boğa 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
Kaynak: DHA
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Kurban, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa 2 Saatlik Kovalamacanın Ardından Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa 2 Saatlik Kovalamacanın Ardından Yakalandı - Son Dakika
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