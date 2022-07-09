Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

09.07.2022 12:22
Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA'da, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğalar, çevredekilere ve görevlilere zor anlar yaşattı.

ŞANLIURFA'da, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğalar, çevredekilere ve görevlilere zor anlar yaşattı. Ekiplerin uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdiği kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde faklı semtlerde kesim yerine götürülen 4 boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Sahiplerini peşinden koşturan boğalar yakalanamayınca belediyeden yardım istendi. İhbarla bölgeye giden ekipler, kurbanlıkları uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirip yakaladı. Vatandaşlar, teslim aldıkları hayvanlarını kamyonetlerle kesim alanına götürdü.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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