Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar trafikte zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar trafikte zor anlar yaşattı

09.07.2022 12:13
Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar trafikte zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı.

Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı.

İlk firar, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Halil Topal'a ait kurbanlık tosun, kesilmek üzereyken bir anda sahibinin elinden kaçtı. Cadde üzerinde koşan hayvan, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalle aralarında devam eden uzun kovalamaca sonucu yakalanarak kamyonette konulan tosun, kesilmek üzere kesimhaneye götürüldü.

Bir diğer firar, Eyyübiye ilçesindeki oduncu pazarında yaşandı. Mehmet Sağır'a ait tosun, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan tosun, Şanlıurfa Büyükşehir ve Haliliye Belediyelerine ait kurban yakalama timleri tarafından uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra salavatlarla kesildi.

Son firar ise Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sahibi Recep Şeker'in elinden kaçan kurbanlık inek Haliliye Belediyesi'ne ait kurban yakalama timlerinin yardımıyla kırsal alanda arazide yatırılarak kesildi.

Gece saatlerinde sahibinin alarak eve götürdüğü kurbanlık tosunun trafikte sürücülere ve vatandaşlara yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar trafikte zor anlar yaşattı - Son Dakika

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