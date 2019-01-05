Şanlıurfa'da Kaçırma ve Gasp İddiası

Şanlıurfa'da kaçırdıkları kişiyi işkence yaparak gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da kaçırdıkları kişiyi işkence yaparak gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, V.B, 5 kişi tarafından kaçırılarak bir mağaraya götürüldü. Burada işkence yapılarak gasbedilen V.B. serbest bırakıldı. V.B, daha sonra durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında biri kadın 5 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 800 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği, 9 cep telefonu ile V.B'den zorla alınan cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S, S.D. ve A.T. "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı, B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Marketin Şarküteri Dolabında Fare Görüldü

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti