Şanlıurfa'da kadın canlı bomba yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da kadın canlı bomba yakalandı Kadının üzerindeki düzenek sökülerek kontrollü bir şekilde patlatıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
'da kadın canlı bomba yakalandı
Kadının üzerindeki düzenek sökülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Düzenek ise polis tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl
'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kadın terörist yakalandı. Polis
tarafından son anda yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatıldı. Polis ekipleri bölgeye giriş çıkışları kapattı.
Olay yerindeki inceleme devam ediyor.
Şanlıurfa'da hareketli dakikalar! Canlı bomba etkisiz hale getirildi İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar