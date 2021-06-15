Şanlıurfa'da kadın emeği pazarı yeniden açıldı

Şanlıurfa'da Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP), yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar açılarak hizmet vermeye başladı.

Karaköprü Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı, uzun bir süre pandemi nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar açılarak hizmet vermeye başlayan pazarda, kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye devam ediyor.

Yaşam Sokağı'nda faaliyet gösteren pazarda kadınların kendi el emeği olan ürünler ile doğal ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Korona virüs önlemleri dikkate alınarak faaliyet gösteren pazar, Pazartesi ile Cuma günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olarak hizmet veriyor. Hamur işlerinden turşuya, doğal kurutmalıklardan biber reçeline kadar birçok organik ürünün satışa sunulduğu pazar, el işi örgüleriyle de dikkat çekiyor.

Kadınlar haftanın iki günü ücretsiz olarak açılan pazarda, evde oturarak zaman geçiren tüm kadınların pazara gelerek ürünlerini satışa sunabileceklerini belirtti. - ŞANLIURFA