Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri - Son Dakika

Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri

25.11.2020 13:42
Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri, System.String[]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan toplantının Şanlıurfa'daki ayağı Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan toplantının Şanlıurfa'daki ayağı Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan ve 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toplumsal farkındalığın arttırması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ve kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmaların özetlendiği sunumun yapıldığı toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in yanı sıra, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakam Vekili Abdullah Abid Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, bu yönde yapılacak çalışmalarla, kadına yönelik şiddetin sebepleri ve bunun önüne geçmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ile çalışmalara ona göre yön verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Erin, "Bu işi sadece bir kurumun görevi olarak algılarsak büyük bir yanlış yapmış oluruz. İl Eylem Planı ve ulusal eylem planının da amacı bu. Çok boyutlu, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve aslında bir zihniyet dönüşümünün yaşanmasıyla minimum düzeye indirilebilecek bir olguyla karşı karşıyayız. Onun için toplumun bütün kesimlerinin katılmasına ihtiyacımız var. Kurumların tamamının bu mücadelenin içerisinde inanarak yer almasıyla kadına şiddetin önüne geçebiliriz. Toplumun da kademeli ama mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu konuya dikkatini çekmek üzere bu alanda farkındalığı arttırmak, bilinç düzeyini yükseltmek ve dolaysıyla da bu konuda kültürel, belki de ahlaki bir dönüşümün gerçekleştirilmesine bağlıdır" dedi.

Bakanlıklarca uygulamaya konan şiddetle mücadele çağrı merkezlerinin yanında KADES uygulamasının da bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Vali Erin, uygulamanın daha çok kadın tarafından kullanılması için bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiğini kaydetti.

"Bu mesele hepimizin meselesi, sadece kadınların değil" diyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin, "Erkeğin kadına, kadının da erkeğe bu anlamda üstünlüğünün olmadığını bilmek, birbirini tamamlayan bu iki unsurun birlikte uyum içerisinde hareket ettiklerinde güçlü toplumlar ve devletlerin oluşacağını, sağlıklı bireylerin ve aile yapısının oluşacağına inanarak hareket etmeliyiz. Nereden gelirse gelsin şiddetin tasvip edilemez olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılacağını, bunun uygulanacak yasal müeyyidelerinin yanı sıra toplumsal müeyyidelerle birlikte bunun sonlandırılmasına yönelik daha etkin çalışmalar yürütmemiz gerektiğini ifade ediyorum" cümleleriyle konuşmasına son verdi.

Yapılan toplantının ardından ilgili kurum temsilcileri "Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimleri" olarak görev yapan il ve ilçe emniyet müdürlükleri bünyesindeki "Büro Amirlikleri" ve Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve kısım amirliklerini ziyaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler, KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak, il ve ilçelerin en yoğun olduğu caddelerde stantlar kurulması, stantlarda görevlendirilen personeller tarafından kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgisi olup olmadıklarının sorulması, bilgisi olmayan kadınlara KADES uygulamasının telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyetleriyle devam edileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri
Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri

Şanlıurfa, Valilik, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü semineri - Son Dakika


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