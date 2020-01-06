Şanlıurfa'da kadınlar, 'evlilik affı' iddiasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kadınlar, 'evlilik affı' iddiasına tepki gösterdi

6 saat önce

ŞANLIURFA Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da kadınlar, 'evlilik affı' iddiasına tepki gösterdi, System.String[]

ŞANLIURFA Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi.

Kent merkezinde toplanan Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İl Kadın Platformu sözcüsü Eylem Salar, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını söyledi.

Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir düzenlemenin çocukları tekrardan istismara maruz kalması anlamını taşıdığını öne süren Eylem Salar, şunları söyledi:

"İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahküm edilmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz."


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
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