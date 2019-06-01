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Şanlıurfa'da kadir gecesi yoğunluğu

50 dakika önce

ŞANLIURFA'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti.

Şanlıurfa'da kadir gecesi yoğunluğu, System.String[]
ŞANLIURFA'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti. Camilerde namaz kılarak dua edenler, balıklara yem verip dilek tuttu.
İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl yerleşkesi ziyaretçilerle doldu taştı. Akşam saatlerinde Balıklıgöl'deki parklarda çimenlerin üzerinde yer sofrası kuran yüzlerce kişi, burada iftar yaptı. İftarın ardından da teravih namazı için Dergah Cami'ne akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kuran okudu, mevlit dinledi, dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dilek tuttu.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:50 Kaynak: DHA
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Kadir Gecesi, Güncel
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