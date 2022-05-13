Şanlıurfa'da kahreden ölüm! Baba önüne atlayan oğlunu traktörle ezdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kahreden ölüm! Baba önüne atlayan oğlunu traktörle ezdi

13.05.2022 20:18

Şanlıurfa'da çiftçilik yapan baba, tarladan döndüğü sırada ona doğru koşan 6 yaşındaki oğlunu traktörle ezdi. Talihsiz olayda yaralanıp hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalede rağmen hayata tutunamadı.

Şanlıurfa'da yaşayan bir baba, traktörle 6 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açtı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural kırsal Mahallesinde yaşandı.

ANİDEN TRAKTÖRÜN ÖNÜNE ÇIKTI

İddiaya göre Mehmet A., traktörle tarlasını sürdükten sonra eve döndü. Babasının tarladan döndüğünü gören 6 yaşındaki Z.A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da yaşayan bir baba, aniden önüne atlayan 6 yaşındaki oğlunu traktörle ezdi
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Şanlıurfa, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kahreden ölüm! Baba önüne atlayan oğlunu traktörle ezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kahreden ölüm! Baba önüne atlayan oğlunu traktörle ezdi - Son Dakika
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