Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren hasta, kalp masajıyla hayata tutundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren Ali Doğan, hastanede yapılan 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bahçıvanlık yapan 64 yaşındaki Ali Doğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanenin acil servisine kaldırıldı. Kalbi duran ve bilinç kapalı olan Doğan'a, doktorlar tarafından 30 dakika kalp masajı yapılarak 12 kez elektroşok uygulandı. Kalbi çalışmaya başlayan hastaya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai tarafından anjiyo yapıldı. Yapılan anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya yapılan balon ve stent işlemi sonucu kalbine kan akışı sağlanarak hayata tutunması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine verilen Dr. Fedai Ali Doğan'ın hastaneye getirildiğinde kalbi durdurduğunu ve 30 dakika masaj yapıldığını söyledi.

Kalp krizlerinden erken müdahalenin önemine değinen Doğan, "64 yaşındaki hastane personellerimizden Ali Bey bize kalp durması ile gelmişti. Acil serviste hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilerek kalp mesajı başlandı. Ölümcül ritim bozukluğu olması üzerinde sürekli elektroşok uygulandı. Hastamıza total de 30 dakika kalp masajı, 12 defa elektroşok uygulandı. Yapılan anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya balon ve stent işlemi sonucu kalbe kan akışı sağlandı. Hasta üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Ali Doğan da hastane personeline ve Dr. Halil Fedai'ye teşekkür etti.