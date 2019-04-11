Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kamyon Dehşeti... Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi

Şanlıurfa'da Kamyon Dehşeti... Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi

24 dakika önce

Şanlıurfa'da kamyon dehşeti.

Şanlıurfa'da kamyon dehşeti... Kontrolden çıkan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri bölgeye sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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