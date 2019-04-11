Şanlıurfa'da Kamyon Dehşeti... Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi
24 dakika önce
Şanlıurfa'da kamyon dehşeti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
'da kamyon dehşeti... Kontrolden çıkan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri bölgeye sevk ediliyor.
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