Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DU 346 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada kamyondaki arpalar etrafa saçılırken, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
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