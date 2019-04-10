Şanlıurfa'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DU 346 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada kamyondaki arpalar etrafa saçılırken, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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