Şanlıurfa'da Kamyon ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü
47 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet Adsız (20), hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet Adsız (20), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Ceylanpınar
yolu Arıcan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Adsız yönetimindeki 63 NF 854 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tafafından sıkıştığı yerden çıkartılan Adsız, Akçakale Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adsız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: DHA
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