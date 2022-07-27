Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

27.07.2022 11:01
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Şanlıurfa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerindeki Necmettin Cevheri Bulvarında yaşandı. Abdurrezzak S.'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyon ile Halil Mermertaş'ın (50) kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Yusuf El Hasan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza hareket halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kamyonun yolda ilerlediği, ilk kamyon geçtikten sonra ikinci kamyonun önünde seyreden motosiklete çarptığı görüldü. Motosiklet üzerindeki şahıslar yola savrulurken etraftaki vatandaşların yardıma koştukları gözlendi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika
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