Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerindeki Necmettin Cevheri Bulvarında yaşandı. Abdurrezzak S.'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyon ile Halil Mermertaş'ın (50) kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Yusuf El Hasan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa 'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

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