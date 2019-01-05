Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
38 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Adsız'ın kullandığı 63 NF 854 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Akçakale- Ceylanpınar
karayolu Arıcan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Adsız yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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