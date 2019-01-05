Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Adsız'ın kullandığı 63 NF 854 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Akçakale- Ceylanpınar karayolu Arıcan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Adsız yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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