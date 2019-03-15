Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kamyon ile çarpışıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kamyon ile çarpışıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 45'inci kilometresindeki Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen plastik yüklü 63 NR 666 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 41 SR 778 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki araçta yaralanan Mahmut Alpkırağı (20), Hüseyin Ovabeyli (21), Faysal Çiçek (21), Harun Karakaya (24) ile ismi öğrenilmeyen bir kişiyi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Şanlıurfa

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