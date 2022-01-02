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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

02.01.2022 13:23
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, sürücüleri bilinmeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonda bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Viranşehir, Diyarbakır, Otomobil, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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