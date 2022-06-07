Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

07.06.2022 14:05

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Halil Bilgin yönetimindeki 34 ABM 65 plakalı kamyon ile Halil Tahtasız'ın kullandığı 63 B 1760 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Fulya Tahtasız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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