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Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

24.11.2021 14:31

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere ilişkin toplam 412 bin 902 TL ceza kesildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı, ilçe girişine yakın noktada, Baki Y. yönetimindeki 27 AAD 015 plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

412 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kamyonun kasasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kaçak yakalandı. Kamyon sürücüsü Baki Y. gözaltına alındı, kaçak göçmenler de işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinde göçmenlere yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle toplam 412 bin 902 TL ceza kesildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu devam eden Baki Y.'nin, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İşte yakalanan kaçak göçmenler;

KAMYON KASASINDA YAKALANAN 87 KAÇAK GÖÇMENE, 412 BİN 902 TL CEZA
KAMYON KASASINDA YAKALANAN 87 KAÇAK GÖÇMENE, 412 BİN 902 TL CEZA
KAMYON KASASINDA YAKALANAN 87 KAÇAK GÖÇMENE, 412 BİN 902 TL CEZA
KAMYON KASASINDA YAKALANAN 87 KAÇAK GÖÇMENE, 412 BİN 902 TL CEZA
Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

Türk Lirası, Afganistan, Hisarcık, Siverek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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