Son dakika haber | Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
09.11.2020 19:23
Son dakika gelişmesine göre Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi Şanlıurfa'da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü.
Kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Narlıdere Köprülü kavşağında yaşandı. İddiaya göre köprülü kavşağın üzerinde virajı alamayan kamyon, altan geçen araçların üzerine devrildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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