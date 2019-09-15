Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 F 0824 plakalı kamyonet, Yazgüneşi Mahallesi'nde Suriyeli Muhammed el Sende'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hüseyin el Yunus yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]