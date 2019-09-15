Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 F 0824 plakalı kamyonet, Yazgüneşi Mahallesi'nde Suriyeli Muhammed el Sende'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hüseyin el Yunus yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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