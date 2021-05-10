Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Fatma, Enes Eren ve Mehmet Eren Fırat yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek