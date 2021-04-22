Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Değer Aral idaresindeki 33 AFH 065 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Siverek Kavşağı'nda Şeyma Gönüllü yönetimindeki 34 DGJ 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Hayri Arar, Reyyan Çoşkun, Bünyamin Aksu ve Mert Beyaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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