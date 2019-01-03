Şanlıurfa'da Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde kamyonetin portakal yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Laçin
idaresindeki 32 HE 411 plakalı kamyonet, Birecik-Şanlıurfa otoyolu 10. kilometresinde seyir halindeki Mehmet Aktaş idaresindeki 31 RZ 126 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanındaki İbrahim Yaşar
araçta sıkıştı. İtfaiye
ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.