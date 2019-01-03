Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

40 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin portakal yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin portakal yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Laçin idaresindeki 32 HE 411 plakalı kamyonet, Birecik-Şanlıurfa otoyolu 10. kilometresinde seyir halindeki Mehmet Aktaş idaresindeki 31 RZ 126 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanındaki İbrahim Yaşar araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Laçin, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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