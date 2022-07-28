Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 34 ZT 3571 plakalı kamyonet ile İ.A. kontrolündeki 31 U 6677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol ortasında devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.