Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28.07.2022 22:16

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 34 ZT 3571 plakalı kamyonet ile İ.A. kontrolündeki 31 U 6677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol ortasında devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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