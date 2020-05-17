Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki valiz ve çantalar içine gizlenmiş 9 parça halinde 80 kilogram toz ve 122 kilogram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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