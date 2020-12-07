Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu

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