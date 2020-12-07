Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Bakırtaş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar Çelik'e, İ.Ç. idaresindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.
Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü İ.Ç. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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