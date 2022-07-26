Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

26.07.2022 11:33
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

ŞANLIURFA'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40), hayatlarını kaybetti.

ŞANLIURFA'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40), hayatlarını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Karaköprü ilçesi yönüne giden Abdurrezzak S. yönetimindeki 63 BB 446 plakalı kamyon ile Halil Mermertaş'ın kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mermertaş ve El Hasan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Mermertaş ve El Hasan'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförü Abdurrezzak S.'yi gözaltına aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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