Şanlıurfa'da kan donduran olay... Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kan donduran olay... Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı

Ayak tırnakları kerpetenle koparılan kadının yaraları kurtlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iddiaya göre bir şahıs, eve kilitlediği dini nikahlı eşine günlerce işkence yapıp kerpetenle ayak tırnaklarını çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre İlyas A. İsimli şahıs, 3 çocuk annesi yabancı uyruklu dini nikahlı eşi Mirvet N.'yi bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı. Olayı fark edenler durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

Polis caniyi yakaladı

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen cani kocayı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.