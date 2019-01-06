Şanlıurfa'da Kanala Düşen Atı İtfaiye Kurtardı

ŞANLIURFA'da su kanalına düşen at, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da su kanalına düşen at, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesi Görenler Mahallesi'nde meydana geldi. Su kanalına düşen atı fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, zemini balçıkla kaplanan kanala girerek ata halat bağladı. Çevre sakinlerinin de desteğiyle bulunduğu yerden halat yardımıyla yarım saatlik uğraşla at kurtarıldı.



İtfaiye ekiplerinin su ile temizlediği at, sahibi Ahmet Arın'a teslim edildi.



- Şanlıurfa

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