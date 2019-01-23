Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kanocu Sayısı Arttı

Şanlıurfa'da Kanocu Sayısı Arttı

1 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Şanlıurfa Bozova ilçemizde kanoyla uğraşan sporcu sayımız Sakarya, Antalya, İstanbul, Kocaeli gibi illerdeki sporcu sayısına ulaştı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Şanlıurfa Bozova ilçemizde kanoyla uğraşan sporcu sayımız Sakarya, Antalya, İstanbul, Kocaeli gibi illerdeki sporcu sayısına ulaştı." dedi.

Kabakçı, beraberindeki Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Beşe ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

GAP Su Sporları Merkezi'nde (SUKAY) Bozova Belediyesinin kano takımını antrenman esnasında ziyaret eden Kabakçı, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Federasyon başkanı Kabakçı, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bozova Belediyesinin, kano sporuna ciddi oranda destek verdiğini söyledi.

Şanlıurfalı sporcuların kısa sürede ulusal çapta başarılara imza attığını vurgulayan Kabakçı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, çocuklarımız ve miniklerimiz, Bozova ilçesinde kano sporuna yoğun bir katılım sağlıyor. Sporcularımız başarılarını madalyayla da taçlandırıyor. Kano branşının başlatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sunan Belediye Başkan Vekilimiz Zekeriya Göker'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Kano, Şanlıurfa'da bilinen bir spor olmaya başladı. Bugün Şanlıurfa Bozova ilçemizde kanoyla uğraşan sporcu sayımız, Sakarya, Antalya, İstanbul, Kocaeli gibi illerdeki sporcu sayısına ulaştı. Sporcu sayısına baktığımızda Bozova'da yaklaşık 100 civarında lisanslı sporcu var, bu bizi ciddi manada memnun ediyor."

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker de belediyeyi devraldıktan sonra ilçede çocuklara yönelik destek çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

İlçede çocukların ilgi gösterdiği branşlarda kulüpler kurduklarını anlatan Göker, özellikle kano branşında ilçenin kısa sürede hatırı sayılır bir yere geldiğini dile getirdi.

Göker, Bozova'nın Atatürk Barajı kenarında yer alması dolayısıyla çocukları su sporlarına yönlendirdiklerini dile getirerek, "2017 yılının mayıs ayında başladığımız bu sporda, geçen yıl çocuklarımız bireysel kategoride 2 Türkiye üçüncülüğü, takım olarak da yine üçüncülük elde etti. Bu yıl da katıldığımız yarışmalarda sporcularımız bireysel olarak Türkiye dereceleri kazandı. Bu yıl daha fazla başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nesih Çiftçi ise ilçenin konumu dolayısıyla çocuklar için en ideal sporun su sporları olduğunu ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kanonun yaygınlaştırılması ve ulusal düzeyde başarılar elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, desteklerinden dolayı başta Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker olmak üzere antrenör ve sporcuların ailelerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:25 Kaynak: AA

Türkiye, Bozova, Şanlıurfa, Spor
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