Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı

Evi ve tüm eşyaları yangında yanan kadın yardım bekliyor

ŞANLIURFA - Tedavi için Ankara'ya giden 50 yaşındaki kanser hastası kadının Şanlıurfa'daki evi kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Kanser hastası 50 yaşındaki Elif Emektar, geçtiğimiz gün tedavisi için Ankara'nın Keçirören ilçesindeki kızının evine gitti. Gece saatlerinde komşuları tarafından telefonla evinin kundaklandığı haberini alan kadın, memleketine döndü. Burada evinin kundaklandığını gören kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası kadının evi ve tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Maddi durumunun iyi olmadığını belirten hasta kadın Elif Emektar, yetkililerin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzatmasını istedi.

"Her şeyimi yok etmişler"

Evine döndüğünde eşyalarıyla birlikte evinin de tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Elif Emektar, "Tedavi amacıyla gittiğim Ankara'da kızımın evinde kalıyordum. Sabahın 06.00 sıralarında telefonum çalındı, evin yandı dediler. İnanamadım. Komşularımı aradım kimseye ulaşamadım. Daha sonra oğlumun arkadaşı İbrahim var, onu aradım, 'evet abla evin yanmış' dedi. Benim kimseyle bir husumetim yok. Ben mağdur edildim. Evim, eşyalarım tamamen yanmış. Ben devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin bana el uzatmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.