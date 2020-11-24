Şanlıurfa'da, kanser hastasına 'sitoredüktif cerrahi' yöntemiyle ameliyat - Son Dakika

ŞANLIURFA'da kilo kaybı, iştahsızlık ve mide ağrısıyla gittiği hastanede karnında tümör bulunduğu fark edilen Gülneyaz Yumşak (59) kentte ilk kez uygulanan 'sitoredüktif cerrahi' yöntemiyle ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda kanserli tümör tamamıyla temizlenirken, karın içine sıcak kemoterapi işlemi uygulandı.

Şanlıurfa'da yaşayan Gülbeyaz Yumşak, aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, tuvalette çıkamama ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, karnında yaygın tümör tespit edildi. Tespitin ardından doktorlar, hastanın sitoredüktif cerrahi yöntemiyle ameliyat edilmesi kararını verdi. Harran Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Abdullah Özgönül ve Doç. Dr. Faik Tatlı'nın önderliğindeki ekibin girdiği ameliyatta safra kesesi, küçük karın zarı, büyük karın zarı, ince ve kalın bağırsak dışarı çıkarıldı. Organların çıkarılmasının ardından hastanın karnına 4 dren yerleştirildi. Bu drenlerden kanser ilacı 42.5 derecede ısı ile ısıtılarak 90 dakikada 1 litre olacak şekilde karına verildi. Bu işlem ile yıkama yapıldıktan sonra ameliyat sonlandırıldı.

OPERASYON ŞANLIURFA'DA İLK KEZ YAPILDIGenel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Özgönül, Şanlıurfa'da ilk kez yapılan operasyonla karın içinde yaygın tümör odaklarının temizlendiğini belirterek, "Tüm tahlilleri yapıldıktan sonra ekibimiz ile ameliyata başladık. Kalın bağırsağı sol ve sağ kısmı, safra kesesi, karın zarı, ince bağırsaklar iç içe girmişti, iki ayrı yerden çıkarıldı. Bunlar çıkarıldıktan sonra karın içine 4 tane katater konuldu. İlaç verildi ve 1 buçuk saat sonunda başarı ile operasyon tamamlandı" dedi.'İŞLEM 1,5 SAAT SÜRÜYOR'Ameliyat ile vücuttaki kalıntı tümör yükünün tamamen temizlendiğini belirten Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, "Bu işlem, vücuttaki kalıntı tümör yükünün ayıklanması ve tamamen temizlenmesi. Yaklaşık 1,5 saat süren bir işlem. Karın içinin kemoterapi ajanslarıyla yıkanıp, hastaya bir şifa sağlanması açısından önemli. Normalde biz bu hastalara kemoterapi veriyoruz. Bu açıdan oldukça önemli" diye konuştu.UYANIKOĞLU: BU HASTALARIN YÜZDE 80-90'I KAYBEDİLİYORHastanın ileri evre kalın bağırsak kanseri olduğunu aktaran Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu ise teşhis konulan hastaların çoğunun hayatını kaybettiğini söyledi. Ameliyat ile hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Prof. Dr. Uyanıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hasta ilk olarak bize müracaat etti. Kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetleriyle geldi. Bunun ileri evre, 4'üncü evre dediğimiz bir kalın bağırsak kanseri ve karın içine yayılım olduğu tespit edildi. Ekip olarak hasta ileri evre kanser olduğu için cerrahi ve kemoterapi kararı aldık. Normalde bu hastalara çok bir şey yapılamıyor. Maalesef çok kısa bir sürede bu hastaların çoğu kaybediliyor. Bir sene içinde bu hastaların yüzde 80-90'ı kaybediliyor. Yeni yapılan bu işlemle hastanın biraz daha yaşam beklentisini yükseltmek amaçlandı. Bizim açımızdan güzel olan tarafı bu tedavilerin, ameliyatın burada yapılabilir olması. Bu tür işlemler tek bir branşla, tek bir kişiyle olacak işler değil. Ekip olarak bu ameliyat yaptık ve artık insanların Şanlıurfa dışına gitmesine gerek kalmadı. Bu açıdan da bu operasyonların burada yapılıyor oluşu önemli."