Şanlıurfa'da kapanan yollar ekipler tarafından açılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için 24 saat esası ile hizmet yürütüyor. Ekipler, rakımı yüksek bölgelerde ve yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.



Siverek ilçesinde beklenen kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca gerek araçları gerekse personeli ile sahada mesai başındaydı. Yağış öncesi yoğunluğun yaşandığı tüm güzergahları belirleyen Büyükşehir ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan Siverek- Karacadağ yol güzergahı ile Zincirliçay, Çerkez, Kayalar, Kulaklı ve 6 farklı kırsal mahalleye giden yolları iş makineleri ile açtı.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ve Alo 153 İletişim Merkezinin 24 saat esası ile hizmet verdiği Büyükşehir Belediyesi, diğer tüm birimlerin kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara duyarlı olması için uyarılarda bulundu. Sert kış şartlarına karşı hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere anında karşılık veriyor. - ŞANLIURFA