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Şanlıurfa'da kapı ve pencere çalan kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kapı ve pencere çalan kişi yakalandı

16.02.2022 10:11
Şanlıurfa'da kapı ve pencere çalan kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, demir kapı ve pencere çalan şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, demir kapı ve pencere çalan şüpheli gözaltına alındı.

Eyyübiye İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Günbalı Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait atölyede demir kapı ve pencerelerin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

9 ayrı noktanın 25 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapı ve pencereleri çalan şüphelinin pikapla bir petrol istasyonun yakıt aldığını belirledi.

Hırsızların eşkalini belirleyen ekipler, K.A'yı adresinde gözaltına aldı. Olayla ilgili N.D. aranıyor.

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Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kapı ve pencere çalan kişi yakalandı - Son Dakika


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