Şanlıurfa'da kar alarmı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar alarmı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışına 120 araç, 220 personelle müdahale edilşiyor. Ana arterlerde tuzlama çalışması yapan ekipler, vatandaşlardan gelen çağrılara anında cevap veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inerek çalışmalara başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipler, 120 araçla kent merkezi ve ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına katılıyor.

İlçelerde gece gündüz kar mesaisi

Siverek ilçesi Karacadağ, Gedik, Burtelen, Küptepe, İleri, Eğriçay, Eskihan, Doğukent, Söylemez güzergahında kar temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Halfeti ilçesi Algır, Karaotlak, Yeşilözen Dutluca Bozok Yukarı Göklü Dergili, Sırataşlar güzergahında ise kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Birecik ilçesi Ekenek, Yuvacık ile Yeniçağ, Kural yol ayrımı güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, Haydar Ahmet, Meyance ile Bağlarbaşı ayran güzergahında kardan dolayı ulaşıma kapalı yolu tekrar araç trafiğine açık hale getirdi.

Gece boyu kent merkezi ve ilçelerde karla mücadelesini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde kar küreme, tuzlama yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, iş makinaları yardımıyla mahsur kalan araçları kurtardı. Hasta almaya giderken Siverek kırsalında kara saplanan ambulans ekiplerin özverili çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İş makinası yardımıyla kurtarılan Ambulans hastayı almak için yoluna devam etti. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ana arterlerde tuzlama çalışması yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi Alo 153 vatandaşlardan gelen çağrılara anında cevap veriyor.

Beyazgül çalışmaları yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dün gece itibariyle başlayan kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Beyazgül, kapalı yol kalmaması için hızlı bir şekilde çalışmalara devam edilmesi talimatını verdi. Şanlıurfa'da şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirten Beyazgül, "Hem merkezlerimizde hem de kırsalımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Kar yağar yağmaz da arkadaşlarımız harekete geçti. Bu gün sabah ben de sahadaydım. Bu arada vatandaşlarımızın da telefonlarını alıyorduk. Bir noktada biraz yavaşlama olmuştu. Hemen o noktaya da müdahalemizi yaptık. Şehri dolaştım, genelinde bir sorun görünmüyor. Şehir içerisinde karayollarına kalan yollar olduğu söylendi ama arkadaşlara onlara da müdahale etmesini söyledim. Yine en sarp yerlere çıktım. Orada eksiklikler varsa onlar için de talimat verdim. Elbette bu kar Şanlıurfa için çok önemliydi, bekliyorduk. Bu bir bereket ancak ben buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Araçlarının lastiği iyi olmayanların, zincir takmayanların, kar lastiği olmayanların trafiğe çıkmaması gerekiyor. Çünkü bir araç bir yerde tıkanıklığa neden olunca yüzlerce araç arkada kuyruk oluşturuyor. Buna dikkat edelim ama şu anda şehrimizde bir sorun göremedik. Kırsalımızdan da bilgi alıyorum. Alo 153'ten de bilgi alıyorum. Sorun olan yerlere de çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yapıyoruz" diye konuştu.