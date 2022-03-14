Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine de yüksek kesimde olan Atatürk Ormanında kar yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini kara bıraktı. Bir süre devam eden kar yağışı, vatandaşların piknik alanı olan Atatürk Ormanında kartpostallık manzara oluştu. Devam eden kar yağışı kırsaldaki çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 4 gündür aralıklarla yağan kar vatandaşları şaşkına çevirdi.