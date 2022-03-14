Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu

14.03.2022 15:33

Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştuŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine de yüksek kesimde olan Atatürk Ormanında kar yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine de yüksek kesimde olan Atatürk Ormanında kar yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini kara bıraktı. Bir süre devam eden kar yağışı, vatandaşların piknik alanı olan Atatürk Ormanında kartpostallık manzara oluştu. Devam eden kar yağışı kırsaldaki çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 4 gündür aralıklarla yağan kar vatandaşları şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu
Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu
Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu

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Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

Karaköprü, Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kar kartpostallık manzara oluştu - Son Dakika


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